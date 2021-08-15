Джонни Депп получит премию за заслуги

На фоне скандалов вручение премии Деппу вызвало разногласия.





Однако представители фестиваля заявили, что его роль "состоит не в том, чтобы судить о поведении представителей киноиндустрии, а в том, чтобы оказывать признание тем, кто внес выдающийся вклад в искусство кино".





"Премия Доностия" — это награда за заслуги перед публикой, которая отмечает "выдающийся вклад в мир кино". Фестиваль охарактеризовал Деппа как "одного из самых талантливых и разносторонних актеров современного кино".



