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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 августа 21, 13:18
Джонни Депп получит премию за заслуги
Джонни Депп
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Джонни Депп получит награду Donostia Award на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, который пройдет в сентябре этого года.
На фоне скандалов вручение премии Деппу вызвало разногласия.

Однако представители фестиваля заявили, что его роль "состоит не в том, чтобы судить о поведении представителей киноиндустрии, а в том, чтобы оказывать признание тем, кто внес выдающийся вклад в искусство кино".

"Премия Доностия" — это награда за заслуги перед публикой, которая отмечает "выдающийся вклад в мир кино". Фестиваль охарактеризовал Деппа как "одного из самых талантливых и разносторонних актеров современного кино".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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