Кристина Риччи ждет второго ребенка

Об ожидании второго ребенка Риччи рассказала в Instagram, опубликовав снимок УЗИ с младенцем.





"Жизнь продолжает становиться лучше" - написала актриса в посте с фото.





В посте она также отметила стилиста Марка Хэмптона, в романе с которым ее подозревают.





Похоже, он станет отцом ее ребенка.





Отметим, что Кристина Риччи уже воспитывает 7-летнего сына Фредди. С отцом мальчика актриса развелась летом прошлого года.



