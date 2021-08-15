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Шоу-бизнес
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15 августа 21, 13:24
Кристина Риччи ждет второго ребенка
Кристина Риччи
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Актриса Кристина Риччи, прославившаяся благодаря роли Уэнздей в комедии "Семейка Аддамс", рассказала поклонникам о своей беременности.
Об ожидании второго ребенка Риччи рассказала в Instagram, опубликовав снимок УЗИ с младенцем.

"Жизнь продолжает становиться лучше" - написала актриса в посте с фото.

В посте она также отметила стилиста Марка Хэмптона, в романе с которым ее подозревают.

Похоже, он станет отцом ее ребенка.

Отметим, что Кристина Риччи уже воспитывает 7-летнего сына Фредди. С отцом мальчика актриса развелась летом прошлого года.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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