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15 августа 21, 13:24
Кристина Риччи ждет второго ребенка
Об ожидании второго ребенка Риччи рассказала в Instagram, опубликовав снимок УЗИ с младенцем.
"Жизнь продолжает становиться лучше" - написала актриса в посте с фото.
В посте она также отметила стилиста Марка Хэмптона, в романе с которым ее подозревают.
Похоже, он станет отцом ее ребенка.
Отметим, что Кристина Риччи уже воспитывает 7-летнего сына Фредди. С отцом мальчика актриса развелась летом прошлого года.
Источник: https://kinoafisha.ua/