Кит Харингтон рассказал о своих суицидальных мыслях

35-летний актер поделился, что после завершения съемок "Игры престолов" ему пришлось пройти несколько сложных этапов в своей жизни.





Во время участия в сериале звезда имел проблемы с алкоголем, которые ухудшились из-за переживаний на съемках. По его словам, он в какой-то момент "опустился на дно".





"Вещи, которые происходили со мной после того, как "Игры" закончились, и которые продолжались, пока мы еще снимали сериал, были достаточно травматичными для меня, и проблема была в алкоголе. Ты оказываешься на том этапе, когда чувствуешь себя плохим человеком, и тебе стыдно за самого себя. Ты чувствуешь, что выбраться из этого невозможно, ведь ты такой, какой есть. Если действительно хочется измениться, то прежде всего необходимо отказаться от алкоголя ", — сообщил Харингтон, пишет The Sunday Times.





Поэтому, после завершения съемок "Игры престолов" актер решил сосредоточиться на своем здоровье и поставить карьеру на паузу. Он отправился в реабилитационный центр в Коннектикуте.





Также звезда рассказал, что у него были мысли о суициде.





"Конечно, я проходил периоды полной депрессии, когда мне хотелось делать странные вещи", — сообщил актер.





К счастью, темные времена для Кита Харингтона уже в прошлом. Актер рассказал, что уже 2,5 года не употребляет алкоголь.





Теперь же он счастлив в браке вместе со своей коллегой по сериалу Роуз Лесли, на которой звезда женился в июне 2018 года. Зимой 2021 у пары родился первенец.





"У меня есть ребенок, и у нас с женой прекрасные отношения. Я счастливый отец. А также я полностью трезвый человек", — сообщил актер.



