Полякова очаровала образом на красной дорожке

Украинская певица Оля Полякова поделилась в Instagram снимками выхода на красную дорожку Одесского международного кинофестиваля в компании продюсера Михаила Ясинского.





Исполнительница выбрала роскошный черно-белый наряд от дизайнера Андре Тана. Ее образ дополнили комплект украшений, стильная прическа и яркий макияж.





"Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такое красивое событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность!" – отметила Полякова в подписи к публикации.





Поклонники засыпали певицу комплиментами, подчеркнув, що она выглядит значительно моложе своего возраста.





"Идеальная", "Образ просто отпад! Шикарна! Выглядишь на 20!", "Сногсшибательная", "Даже помолодела", "Красотка" Выглядишь на 25", "Прям не узнать", – написали фолловеры в комментариях.



































