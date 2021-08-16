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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 августа 21, 12:53
Полякова очаровала образом на красной дорожке
Оля Полякова
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Суперблондинка в эффектном наряде посетила открытие Одесского международного кинофестиваля.
Украинская певица Оля Полякова поделилась в Instagram снимками выхода на красную дорожку Одесского международного кинофестиваля в компании продюсера Михаила Ясинского.

Исполнительница выбрала роскошный черно-белый наряд от дизайнера Андре Тана. Ее образ дополнили комплект украшений, стильная прическа и яркий макияж.

"Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такое красивое событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность!" – отметила Полякова в подписи к публикации.

Поклонники засыпали певицу комплиментами, подчеркнув, що она выглядит значительно моложе своего возраста.

"Идеальная", "Образ просто отпад! Шикарна! Выглядишь на 20!", "Сногсшибательная", "Даже помолодела", "Красотка" Выглядишь на 25", "Прям не узнать", – написали фолловеры в комментариях.









Источник: https://korrespondent.net/
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