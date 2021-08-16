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16 августа 21, 12:55
Дорофеева поделилась кадрами отдыха в Турции
Надя Дорофеева
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Исполнительница призналась, что ей с первых дней удалось расслабиться и наслаждаться отпуском в компании мужа.
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась в Instagram кадрами отдыха в Турции с супругом Владимиром Дантесом.

Звезда призналась, что впервые начала отдыхать "по-настоящему" с первых дней.

"Сегодня третий день нашего отпуска, и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня три, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть) А тут оп... и, как говорится, я на чиле, на расслабоне", – отметила в подписи к публикации Дорофеева.

Она опубликовала кадры из отеля, а в Stories показала, как плавает в лазурной воде.













Источник: https://korrespondent.net/
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