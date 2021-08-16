Дорофеева поделилась кадрами отдыха в Турции

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась в Instagram кадрами отдыха в Турции с супругом Владимиром Дантесом.





Звезда призналась, что впервые начала отдыхать "по-настоящему" с первых дней.





"Сегодня третий день нашего отпуска, и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня три, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть) А тут оп... и, как говорится, я на чиле, на расслабоне", – отметила в подписи к публикации Дорофеева.





Она опубликовала кадры из отеля, а в Stories показала, как плавает в лазурной воде.



















































