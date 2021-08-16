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Новости Шоу-Бизнеса
16 августа 21, 13:03
Джей Ло удалила все фото экс-жениха в Instagram
Дженнифер Лопес
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Исполнительница также перестала следить за аккаунтом Алекса Родригеса, хотя он все еще подписан на нее.
Певица Дженнифер Лопес через четыре месяца после расставания с бейсболистом Алексом Родригесом отписалась от него в Instagram и удалила все совместные фото, включая кадры помолвки на Багамах.

Звезда оставила лишь те снимки и видео, на которых изображены их дети.

Родригес же все еще подписан на несколько аккаунтов экс-возлюбленной и даже иногда публикует фото с ней.

Напомним, Дженнифер и Алекс начали встречаться в начале 2017 года и обручились в марте 2019 года. Им дважды пришлось откладывать свадьбу из-за пандемии, а в апреле 2021 они разорвали отношения.



Источник: https://korrespondent.net/
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