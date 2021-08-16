Джей Ло удалила все фото экс-жениха в Instagram

Певица Дженнифер Лопес через четыре месяца после расставания с бейсболистом Алексом Родригесом отписалась от него в Instagram и удалила все совместные фото, включая кадры помолвки на Багамах.





Звезда оставила лишь те снимки и видео, на которых изображены их дети.





Родригес же все еще подписан на несколько аккаунтов экс-возлюбленной и даже иногда публикует фото с ней.





Напомним, Дженнифер и Алекс начали встречаться в начале 2017 года и обручились в марте 2019 года. Им дважды пришлось откладывать свадьбу из-за пандемии, а в апреле 2021 они разорвали отношения.











