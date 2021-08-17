Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.33
USD
26.64
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 августа 21, 10:07
Боба Дилана обвинили в изнасиловании
Боб Дилан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Преступление якобы было совершено в 1965 году, когда будущей звезде американского шоу-бизнеса было 20 лет.
Знаменитого американского рок-музыканта Боба Дилана обвинили в том, что он якобы изнасиловал 12-летнюю девочку в 1965 году. Иск рассматрит Верховный суд штата Нью-Йорк. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает NBC News.

Согласно иску, 20-летний Дилан якобы подружился с девочкой и "установил эмоциональную связь" в мае 1965 года, чтобы "снизить ее запреты с целью сексуального насилия, что он и сделал", оставив ее "эмоционально травмированной и психологически поврежденной по сей день".

Дилан якобы использовал наркотики, алкоголь и угрожал ей физическим насилием.

В иске отмечается, что девочка страдала депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения с ней.

В свою очередь, адвокат 80-летнего музыканта заявил, что утверждения о событиях более чем полувековой давности не соответствуют действительности, и пообещал разбить обвинения в суде.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Позитив пропал на три дня: певец отключил телефон
Брэд Питт отреагировал на обвинения в домашнем насилии
Тима Белорусских признался в незаконном обороте наркотиков
Звезда сериала "Школа" призналась, что ее изнасиловали
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Звезда сериала "Папины дочки" родила первенца
noimageЗвезда сериала «Анатомия страсти» впервые станет матерью
Лента новостей