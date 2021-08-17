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17 августа 21, 10:34
Звезда сериала «Анатомия страсти» впервые станет матерью
Келли Маккрири
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Американская актриса Келли Маккрири сообщила прекрасные новости – 39-летняя звезда беременна и впервые станет матерью.
Исполнительница роли Мэгги Пирс в сериале АВС «Анатомия страсти» вышла замуж за режиссера Пита Чатмона в 2019 году. Спустя два года влюбленные решили, что хотят завести ребенка, но они не подозревали, что это произойдет так быстро. О чем рассказала актриса в интервью.

«Я действительно вскрикнула от шока, когда увидела «Беременна». То есть, я просто не ожидала этого, — говорит Келли. – Я мысленно готовила себя к тому, что нам с мужем понадобиться некоторое время, чтобы зачать ребенка. Так что я была искренне шокирована».





Источник: https://likein.ua/
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