Звезда сериала «Анатомия страсти» впервые станет матерью

Исполнительница роли Мэгги Пирс в сериале АВС «Анатомия страсти» вышла замуж за режиссера Пита Чатмона в 2019 году. Спустя два года влюбленные решили, что хотят завести ребенка, но они не подозревали, что это произойдет так быстро. О чем рассказала актриса в интервью.





«Я действительно вскрикнула от шока, когда увидела «Беременна». То есть, я просто не ожидала этого, — говорит Келли. – Я мысленно готовила себя к тому, что нам с мужем понадобиться некоторое время, чтобы зачать ребенка. Так что я была искренне шокирована».



















