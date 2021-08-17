Звезда сериала "Папины дочки" родила первенца

Пара не раскрыла пол ребенка, однако предполагается, что у них родился сын.





Об отношениях пары стало известно летом прошлого года, а в конце декабря они поженились. В апреле 2021 года супруги сообщили, что ждут ребенка. Для 26-летней актрисы он стал первенцем, у 47-летнего фигуриста есть сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой.





Ранее в июле Арзамасова рассказала, почему вышла замуж за Авербуха. "Большое удовольствие, что все так естественно, органично и легко. В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия совпадения двух людей в порывах, интересах: интересах в литературе, музыке, живописи. Вот такое произошло совпадение", - объяснила она.











