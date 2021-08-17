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Шоу-бизнес
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17 августа 21, 11:03
Звезда сериала "Папины дочки" родила первенца
Елизавета Арзамасова
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Актриса Елизавета Арзамасова, исполнившаяю одну из главных ролей в сериале Папины дочки, стала мамой. Ребенка она родила в браке с российским фигуристом Ильей Авербухом.
Пара не раскрыла пол ребенка, однако предполагается, что у них родился сын.

Об отношениях пары стало известно летом прошлого года, а в конце декабря они поженились. В апреле 2021 года супруги сообщили, что ждут ребенка. Для 26-летней актрисы он стал первенцем, у 47-летнего фигуриста есть сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой.

Ранее в июле Арзамасова рассказала, почему вышла замуж за Авербуха. "Большое удовольствие, что все так естественно, органично и легко. В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия совпадения двух людей в порывах, интересах: интересах в литературе, музыке, живописи. Вот такое произошло совпадение", - объяснила она.



Источник: https://kinoafisha.ua/
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