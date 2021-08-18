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18 августа 21, 10:57
Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил ее беременность
Беременность актрисы Скарлетт Йоханссон официально подтвердил ее муж, комик и телеведущий Колин Джост. Он заявил об этом во время выступления в Коннектикуте, пишет PageSix.
"У нас будет ребенок, и это потрясающе", – отметил будущий отец.
Ребенок станет первым общим для пары. У Скарлетт также есть шестилетняя дочь Роуз от брака с французским журналистом Романом Дориаком.
Вторую беременность звезда не афиширует. По слухам, у Скарлетт уже очень заметно округлился живот и она должна родить в ближайшее время.
Источник: https://korrespondent.net/