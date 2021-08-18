Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил ее беременность

Беременность актрисы Скарлетт Йоханссон официально подтвердил ее муж, комик и телеведущий Колин Джост. Он заявил об этом во время выступления в Коннектикуте, пишет PageSix.





"У нас будет ребенок, и это потрясающе", – отметил будущий отец.





Ребенок станет первым общим для пары. У Скарлетт также есть шестилетняя дочь Роуз от брака с французским журналистом Романом Дориаком.





Вторую беременность звезда не афиширует. По слухам, у Скарлетт уже очень заметно округлился живот и она должна родить в ближайшее время.



