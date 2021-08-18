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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 августа 21, 10:57
Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил ее беременность
Скарлетт Йоханссон
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Для Колина Джоста общий с актрисой ребенок будет первым. Пока неизвестно, когда именно она станет мамой.
Беременность актрисы Скарлетт Йоханссон официально подтвердил ее муж, комик и телеведущий Колин Джост. Он заявил об этом во время выступления в Коннектикуте, пишет PageSix.

"У нас будет ребенок, и это потрясающе", – отметил будущий отец.

Ребенок станет первым общим для пары. У Скарлетт также есть шестилетняя дочь Роуз от брака с французским журналистом Романом Дориаком.

Вторую беременность звезда не афиширует. По слухам, у Скарлетт уже очень заметно округлился живот и она должна родить в ближайшее время.

Источник: https://korrespondent.net/
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