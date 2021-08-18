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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 августа 21, 11:24
Певица Мадонна отметила свой 63-й день рождения
Мадонна
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Культовая американская певица Мадонна отметила свой 63-й день рождения в кругу близких друзей и родных, показав празднование на фото в Instagram.
На своей странице звезда поделилась несколькими снимками: в кадр попали ее дети и 27-летний возлюбленный - Ахламалик Уильямс.

Для своего праздника артистка надела платье-рубашку от Versace, дополнив образ украшениями на шее, кольцами и браслетами. Мадонна также отдельно опубликовала фото своих биологических детей - дочки Лурдес и сына Рокко.

На вечеринку певица позвала не менее трех десятков человек. К слову, многие детали интерьера и декора были стилизованы под религиозную тематику - кресты и лики святых, что неудивительно, ведь Мадонна часто использует различные духовные символы в своих выступлениях.

Ну и главной изюминкой вечера стал огромный торт в виде золотого креста. К слову, некоторые поклонники осудили артистку за выбор подобной формы лакомства.











Источник: https://kinoafisha.ua/
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