Певица Мадонна отметила свой 63-й день рождения

На своей странице звезда поделилась несколькими снимками: в кадр попали ее дети и 27-летний возлюбленный - Ахламалик Уильямс.





Для своего праздника артистка надела платье-рубашку от Versace, дополнив образ украшениями на шее, кольцами и браслетами. Мадонна также отдельно опубликовала фото своих биологических детей - дочки Лурдес и сына Рокко.





На вечеринку певица позвала не менее трех десятков человек. К слову, многие детали интерьера и декора были стилизованы под религиозную тематику - кресты и лики святых, что неудивительно, ведь Мадонна часто использует различные духовные символы в своих выступлениях.





Ну и главной изюминкой вечера стал огромный торт в виде золотого креста. К слову, некоторые поклонники осудили артистку за выбор подобной формы лакомства.











































