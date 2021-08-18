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Шоу-бизнес
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18 августа 21, 11:27
Джонни Депп заявил, что его бойкотируют в Голливуде
Джонни Депп
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Актер Джонни Депп признался, что последний проигрыш в суде стоил ему карьеры. Об этом он рассказал в первом после скандального разбирательства интервью The Times, пишет The Hollywood Reporter.
Депп утверждает, что Голливуд объявил ему бойкот – последний фильм с его участием Миниамата до сих пор не вышел в прокат в США.

Обсуждая ленту, актер рассказал о "сюрреалистических пяти годах", которые он пережил во время разрыва с голливудским сообществом.

"Мы пообещали людям, что не будем эксплуатировать эту историю, что фильм будет уважительным. Я считаю, что выполнил свою часть сделки, но те, кто присоединился к проекту позже (компания MGM), также должны выполнить свою часть.

Некоторые фильмы трогают людей, и это влияет на тех, кто живет в Минамате, и людей, которые переживают подобные вещи. А фильм не покажут в кино. Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует? Всего один человек, один актер попал в неприятную и запутанную ситуацию за последние несколько лет?", – заявил Депп.

В фильме Джонни сыграл военного фотографа Эджина Смита, который снял репортаж в японском городе Минамата, где произошла экологическая катастрофа в 70-е годы прошлого века.

Режиссер фильма Эндрю Левитас заявил, что MGM "хоронит" его фильм из-за судебных разбирательств Деппа.

Несмотря на скандал вокруг имени актера, в следующем месяце его наградят за выдающийся вклад в мировое кино на кинофестивале в Сан-Себастьяне, а также отметят заслуги на предстоящем Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Напомним, в ноябре прошлого года Депп проиграл иск против таблоида The Sun, который назвал его "человеком, избивающим жену". Высокий суд Лондона признал доказанными 12 фактов применения насилия в отношении Эмбер Херд.

Все обвинения в свой адрес актер отрицает. Сейчас он добивается наказания для бывшей жены за присвоение семи миллионов долларов, полученных после развода. Херд ранее утверждала в суде, что отдала их на благотворительность.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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