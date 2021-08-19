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Шоу-бизнес
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19 августа 21, 12:32
Скарлетт Йоханссон во второй раз стала матерью
Скарлетт Йоханссон
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Звезда Черной вдовы родила мальчика, которого назвали Космо. Для ее мужа Колина Жоста ребенок стал первым.
У актрисы Скарлетт Йоханссон и ее мужа, комика Колина Жоста, родился сын. Радостной новостью новоиспеченный отец поделился в Instagram.

"У нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим", – написал Жост.

При этом он попросил уважать частную жизнь семьи и со всеми вопросами направил к своему агенту.

О беременности актрисы стало известно лишь в начале июля, однако ни она, ни ее муж не комментировали эту информацию.

Лиш на днях, перед самым рождением Космо, муж Йоханссон официально подтвердил, что его жена в положении.


 
Напомним, для Скарлетт ребенок стал вторым. Она воспитывает шестилетнюю дочь Роуз от бывшего мужа Ромена Дориака. А вот Жост стал отцом впервые.

В этом году супруги отметят первую годовщину свадьбы, хотя вместе уже четыре года. 

Источник: https://korrespondent.net/
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