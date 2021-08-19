Скарлетт Йоханссон во второй раз стала матерью

У актрисы Скарлетт Йоханссон и ее мужа, комика Колина Жоста, родился сын. Радостной новостью новоиспеченный отец поделился в Instagram.





"У нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим", – написал Жост.





При этом он попросил уважать частную жизнь семьи и со всеми вопросами направил к своему агенту.





О беременности актрисы стало известно лишь в начале июля, однако ни она, ни ее муж не комментировали эту информацию.





Лиш на днях, перед самым рождением Космо, муж Йоханссон официально подтвердил, что его жена в положении.









Напомним, для Скарлетт ребенок стал вторым. Она воспитывает шестилетнюю дочь Роуз от бывшего мужа Ромена Дориака. А вот Жост стал отцом впервые.





В этом году супруги отметят первую годовщину свадьбы, хотя вместе уже четыре года.



