Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
19 августа 21, 13:08
Антон Савлепов тайно женился на актрисе Ирине Горбачевой
Украинский певец и солист группы "Агонь" Антон Савлепов тайно женился на российской актрисе Ирине Горбачевой. Своей радостью пара поделилась самостоятельно во время интервью YouTube-каналу "А поговорить?".
Девушка призналась в разговоре, что после предложения руки и сердца от избранника захотела создать торжество "как в фильмах".
Я столкнулась со всеми шаблонами: хочу единорога, хочу стоять в арке, меня ведет отец, на мне длинная фата. Все стоят и плачут. Мне хотелось поделиться своей радостью, но не со всеми,
поделилась Ирина.
Так и случилось, пара сыграла тайную церемонию в июле, на которую пригласили лишь близких. К тому же стало известно, как Антон предложил актрисе выйти за него. Сделал он это довольно нестандартно и по телефону. К слову, отношения влюбленных регулярно проходили на расстоянии.
"Когда вернемся в Киев, можем и пожениться". Она ответила: "Ты что, сейчас предложение делаешь?". И тут я задумался! Я не учел другого человека. Для меня это сделать было проще, но тут тонко чувственная девушка – эмоциональная и местами ранимая,
поделился воспоминаниями Савлепов.
Отметим, что любви с первого взгляда у пары не было. Они познакомились на вечеринке общего друга, и тогда Горбачева не обратила внимания на солиста группы "Агонь". Знаменитости поняли, что их связывает нечто большее после совместной работы над двумя клипами группы Quest Pistols, в которой ранее участвовал мужчина.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/