Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.17
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 августа 21, 13:08
Антон Савлепов тайно женился на актрисе Ирине Горбачевой
Антон Савлепов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Солист группы "Агонь" попрощался со статусом холостяка в июле этого года.
Украинский певец и солист группы "Агонь" Антон Савлепов тайно женился на российской актрисе Ирине Горбачевой. Своей радостью пара поделилась самостоятельно во время интервью YouTube-каналу "А поговорить?". 

Девушка призналась в разговоре, что после предложения руки и сердца от избранника захотела создать торжество "как в фильмах". 

Я столкнулась со всеми шаблонами: хочу единорога, хочу стоять в арке, меня ведет отец, на мне длинная фата. Все стоят и плачут. Мне хотелось поделиться своей радостью, но не со всеми,
поделилась Ирина.



Так и случилось, пара сыграла тайную церемонию в июле, на которую пригласили лишь близких. К тому же стало известно, как Антон предложил актрисе выйти за него. Сделал он это довольно нестандартно и по телефону. К слову, отношения влюбленных регулярно проходили на расстоянии.

"Когда вернемся в Киев, можем и пожениться". Она ответила: "Ты что, сейчас предложение делаешь?". И тут я задумался! Я не учел другого человека. Для меня это сделать было проще, но тут тонко чувственная девушка – эмоциональная и местами ранимая,
поделился воспоминаниями Савлепов.



Отметим, что любви с первого взгляда у пары не было. Они познакомились на вечеринке общего друга, и тогда Горбачева не обратила внимания на солиста группы "Агонь". Знаменитости поняли, что их связывает нечто большее после совместной работы над двумя клипами группы Quest Pistols, в которой ранее участвовал мужчина.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Скандальное кровавое видео "Quest Pistols" (ВИДЕО)
Фанаты Антона Савлепова устроили митинг под офисом СТБ. ФОТО
Виктор Павлик о женитьбе на 25-летней возлюбленной
Эмма Стоун тайно вышла замуж
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Скарлетт Йоханссон во второй раз стала матерью
Лента новостей