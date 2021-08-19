Антон Савлепов тайно женился на актрисе Ирине Горбачевой

Украинский певец и солист группы "Агонь" Антон Савлепов тайно женился на российской актрисе Ирине Горбачевой. Своей радостью пара поделилась самостоятельно во время интервью YouTube-каналу "А поговорить?".





Девушка призналась в разговоре, что после предложения руки и сердца от избранника захотела создать торжество "как в фильмах".





Я столкнулась со всеми шаблонами: хочу единорога, хочу стоять в арке, меня ведет отец, на мне длинная фата. Все стоят и плачут. Мне хотелось поделиться своей радостью, но не со всеми,

поделилась Ирина.













Так и случилось, пара сыграла тайную церемонию в июле, на которую пригласили лишь близких. К тому же стало известно, как Антон предложил актрисе выйти за него. Сделал он это довольно нестандартно и по телефону. К слову, отношения влюбленных регулярно проходили на расстоянии.





"Когда вернемся в Киев, можем и пожениться". Она ответила: "Ты что, сейчас предложение делаешь?". И тут я задумался! Я не учел другого человека. Для меня это сделать было проще, но тут тонко чувственная девушка – эмоциональная и местами ранимая,

поделился воспоминаниями Савлепов.













Отметим, что любви с первого взгляда у пары не было. Они познакомились на вечеринке общего друга, и тогда Горбачева не обратила внимания на солиста группы "Агонь". Знаменитости поняли, что их связывает нечто большее после совместной работы над двумя клипами группы Quest Pistols, в которой ранее участвовал мужчина.



