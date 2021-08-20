Невеста Джейсона Стэтхэма ждет ребенка

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм станут родителями во второй раз. О беременности звезда подиумов рассказала в Instagram.





Рози опубликовала серию фото в модных образах, завершив ее кадром, на котором предстала с заметно округлившимся животом.





"Второй раунд", – подписала снимки 34-летняя Хантингтон-Уайтли.





Подписчиков обрадовала новость и они сразу же принялись поздравлять модель.









Напомним, вместе с 54-летним Стэтхэмом модель воспитывает сына Джека, который родился в 2017 году.





Пара вместе более десяти лет и даже обручилась, но пока не оформила отношения официально.



