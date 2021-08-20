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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 августа 21, 11:11
Невеста Джейсона Стэтхэма ждет ребенка
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
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Рози Хантингтон-Уайтли беременна вторым ребенком. У нее с актером уже есть четырехлетний сын Джек Оскар.
Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм станут родителями во второй раз. О беременности звезда подиумов рассказала в Instagram.

Рози опубликовала серию фото в модных образах, завершив ее кадром, на котором предстала с заметно округлившимся животом.

"Второй раунд", – подписала снимки 34-летняя Хантингтон-Уайтли.

Подписчиков обрадовала новость и они сразу же принялись поздравлять модель.


 
Напомним, вместе с 54-летним Стэтхэмом модель воспитывает сына Джека, который родился в 2017 году.

Пара вместе более десяти лет и даже обручилась, но пока не оформила отношения официально.

Источник: https://korrespondent.net/
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