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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 августа 21, 11:31
Бритни Спирс обвиняют в нападении на домработницу
Бритни Спирс
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По данным СМИ, конфликт у Бритни Спирс с домработницей произошел из-за домашних питомцев певицы.
Бритни Спирс, которая по слухам готовится дать интервью Опре Уинфри, попала в скандал. Домработница певицы обвинила ее в нападении. Об этом пишет портал TMZ.

Как утверждает домработница Бритни, ей пришлось отвезти одного из питомцев артистки к ветеринару, потому что с собакой неправильно обращались. Когда она вернулась, возник спор о здоровье питомца. Затем Бритни, по словам домработницы, выхватила телефон из ее рук. Домработница звезды заявила в полицию о нападении.

По вызову на место происшествия приехали сотрудники полиции, но они не зафиксировали серьезных травм. Сам инцидент был классифицирован как мелкий проступок.

Уточняется, что сама Бритни никак не хочет комментировать инцидент. Ее представители опровергают обвинения домработницы.

Источник: https://stars.segodnya.ua/
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