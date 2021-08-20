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20 августа 21, 11:40
Катя Осадчая родила сына
Катя Осадчая
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Знаменитость родила сына 19 августа в одном из частных роддомов Киева.
Во время родов мужчина все время находился рядом с избранницей, за что она его публично поблагодарила в первой публикации с третьим сыном.

После радостной новости на звездную пару посыпались поздравления от друзей, коллег и поклонников. Екатерина решила поблагодарить всех за теплые слова на своей странице в Instagram. 

В сети знаменитость разместила фото с роддома, которые сделала уже после появления малыша на свет. В палате телеведущей находились праздничные шары, а позировала она на их фоне в блузке с фиолетово-зеленым принтом. 

Помимо этого стало известно, что Юрий и Екатерина еще не выбрали имя для второго общего ребенка. Видимо, родители решили сперва встретиться с ребенком, а потом уже подарить ему имя. Напомним, младшего сына пары зовут Иван.

Спасибо за такое невероятное количество поздравлений! Празднуем с малышом первые сутки его жизни. Все еще выбираем имя,
призналась Осадчая в сети.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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