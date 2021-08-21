Катя Осадчая родила сына. ФОТО

Во время родов мужчина все время находился рядом с избранницей, за что она его публично поблагодарила в первой публикации с третьим сыном.





После радостной новости на звездную пару посыпались поздравления от друзей, коллег и поклонников. Екатерина решила поблагодарить всех за теплые слова на своей странице в Instagram.













В сети знаменитость разместила фото с роддома, которые сделала уже после появления малыша на свет. В палате телеведущей находились праздничные шары, а позировала она на их фоне в блузке с фиолетово-зеленым принтом.













Помимо этого стало известно, что Юрий и Екатерина еще не выбрали имя для второго общего ребенка. Видимо, родители решили сперва встретиться с ребенком, а потом уже подарить ему имя. Напомним, младшего сына пары зовут Иван.













Спасибо за такое невероятное количество поздравлений! Празднуем с малышом первые сутки его жизни. Все еще выбираем имя,

призналась Осадчая в сети.



