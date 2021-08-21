Джоли завела страницу в Instagram

Актриса и спецпосланник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы рассказывать об историях афганцев.





"Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться. Поэтому я пришла в Instagram с целью поделиться их историями и голосами людей, которые борются за свои основные права человека по всему миру", – написала звезда в первой публикации, которая вышла 20 августа.

Джоли разместила письмо афганской девушки-подростка, в котором говорится об изменениях в жизни общества в связи с приходом к власти движения "Талибан".

По словам девушки, ранее женщины могли открыто отстаивать свои права, работать и учиться, а теперь в общесте витает страх.

Джоли призвала всех неравнодушных оказать посильную поддержку и помощь народу Афганистана.

На аккаунт Джоли в социальной сети подписались уже более четырех миллионов человек.



























