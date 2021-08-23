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Шоу-бизнес
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23 августа 21, 11:03
Елизавета II наймет адвокатов для защиты от Меган Маркл
Елизавета II
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Команда юристов королевы ведет переговоры с экспертами по клевете после шквала критики со стороны Гарри и Меган.
Королевский источник сообщил, что команда юристов Елизаветы II ведет переговоры с экспертами по клевете после шквала критики со стороны принца Гарри и Меган Маркл, пишетThe Sun.
 
По словам источника, монарх уже якобы приказала старшим дворцовым помощникам спланировать юридический отпор скандальным заявлениям принца Гарри и Меган Маркл.
 
Команда юристов королевы ведет переговоры с экспертами по клевете после шквала критики со стороны Гарри и Меган.
 
Как известно, принц Гарри планирует выпустить откровенные мемуары в следующем году. "Всему есть предел. Королеве и ее семье уже достаточно атак, поэтому они наняли адвокатов. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы", — рассказал королевский источник.
 
Команда королевы рассматривает возможность отправки юридических предупреждений компании Penguin Random House, которая планирует опубликовать мемуары принца Гарри.
 
"Если кто-то был упомянут в книге и обвинен в чем-либо напрямую, это может быть клеветой, а также нарушением прав на частную семейную жизнь. Есть опасения, что американская общественность попадет в ловушку того, что говорят Гарри и Меган", — добавил источник.
 
Напомним, что интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, вышедшее в эфир 8 марта, стало одним из крупнейших потрясений последних десятилетий для британской королевской семьи. Одним из самых шокирующих заявлений Меган Маркл стали ее слова о том, что еще до рождения Арчи в королевской семье обсуждали его расовую принадлежность.

Источник: https://korrespondent.net/
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