Елизавета II наймет адвокатов для защиты от Меган Маркл

Королевский источник сообщил, что команда юристов Елизаветы II ведет переговоры с экспертами по клевете после шквала критики со стороны принца Гарри и Меган Маркл, пишетThe Sun.

По словам источника, монарх уже якобы приказала старшим дворцовым помощникам спланировать юридический отпор скандальным заявлениям принца Гарри и Меган Маркл.

Команда юристов королевы ведет переговоры с экспертами по клевете после шквала критики со стороны Гарри и Меган.

Как известно, принц Гарри планирует выпустить откровенные мемуары в следующем году. "Всему есть предел. Королеве и ее семье уже достаточно атак, поэтому они наняли адвокатов. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы", — рассказал королевский источник.

Команда королевы рассматривает возможность отправки юридических предупреждений компании Penguin Random House, которая планирует опубликовать мемуары принца Гарри.

"Если кто-то был упомянут в книге и обвинен в чем-либо напрямую, это может быть клеветой, а также нарушением прав на частную семейную жизнь. Есть опасения, что американская общественность попадет в ловушку того, что говорят Гарри и Меган", — добавил источник.

Напомним, что интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, вышедшее в эфир 8 марта, стало одним из крупнейших потрясений последних десятилетий для британской королевской семьи. Одним из самых шокирующих заявлений Меган Маркл стали ее слова о том, что еще до рождения Арчи в королевской семье обсуждали его расовую принадлежность.



