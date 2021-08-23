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23 августа 21, 12:13
Звезда "Дивергента" Тео Джеймс впервые стал отцом
Тео Джеймс
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Имя и пол малыша пока неизвестны.
Звезда "Дивиргента", 36-летний английский актер Тео Джеймс и его супруга, 31-летняя ирландская актриса Рут Кирни, впервые стали родителями.

Как пишет издание Еonline, первенец у пары появился спустя трех лет брака. Однако пока неизвестны имя и пол новорожденного. Звезды скрывают свою личную жизнь.

Тео Джеймс и Рут Кирни познакомились и начали встречаться в 2009 году. В 2018 пара сыграла свадьбу.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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