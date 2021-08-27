Вакарчук стал отцом: у него родился сын

Об этом сообщила в Фейсбуке менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко, сообщает Цензор.НЕТ.

"У Святослава родился сын - Иван Святославович Вакарчук. Мальчик назван в честь отца Святослава", - сказано в сообщении.

Менеджер подчеркнула, что родители решили не разглашать никакую другую информацию о малыше. И добавила, что обнародованная рядом СМИ информация о том, что ребенок появился на свет 19 августа, не соответствует действительности.

Также в точности неизвестно, кто стала избранницей Вакарчука. СМИ пишут, что женщина работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive. Фирма занимается рекламой международных брендов, съемками клипов и сериалов.



Ранее в июне Святослав Вакарчук публично сообщил о разводе с Лялей Фонаревой, с которой прожил 20 лет.

Святослав Вакарчук прокомментировал слухи о новом романе