Канье Уэст подал заявку на смену имени

В жизни Канье Уэста происходят кардинальные изменения. Сначала, их брак с Ким Кардашьян дал трещину, после не сложились отношения с топ-моделью Ириной Шейк, с которой ему приписывали роман. Но не только в личной жизни началась черная полоса, рабочую она также зацепила — Канье все никак не может выпустить свой очередной альбом. Похоже, знаменитость решил, что это знак свыше и подал документы на смену имени.





В официальной заявке, которую Уэст подал в суд Лос-Анджелеса, он указал, что хочет сменить свое прежнее имя на Йе. Певец аргументировал это личными причинами.





Уэст не первый раз задумывается о смене имени. Еще в 2018 году рэпер разместил твит в социальной сети, где попросил называть его Йе. Это необычное имя певец выбрал себе неспроста, у него библейские корни. Это слово часто встречается в Библии и означает «ты».





Канье Уэст настолько проникся этим именем, что даже выпустил одноименный альбом в 2018 году.





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Отметим, что его экс-супруга Ким Кардашьян-Уэст решила оставить двойную фамилию, а четверо детей остались Уэстами.





Издание TMZ сообщает, что суд Лос-Анджелеса обычно одобряет такие заявки, только если смена имени не связана с мошеннической деятельностью. Поэтому, возможно, что скоро мы увидим новую версию Канье.



