Влада Яму реанимировала скорая после ужина в ресторане

Питаться в ресторанах, кафе и уличных заведениях комфортно, быстро и приятно. Однако есть одно "но" — ты не можешь контролировать процесс приготовления блюда. И как оказалось, если в меню указан один ингредиент — это не значит, что именно он попадет к тебе на стол без замены. В такую ситуацию попал украинский хореограф и телеведущий Влад Яма, у которого случилась аллергическая реакция после ужина в одном из столичных ресторанов.





Накануне Дня Независимости знаменитость отправился на встречу с другом юности в компании супруги и сына. Компания решила провести вечер на летней терассе в Киеве, что стало понятно после сторис танцора. Ночью мужчина уже общался с медработниками и лежал под капельницей, ведь у него случился отек Квинке (острая аллергическая реакция организма). Об этом он рассказал аудитории в Instagram.





В меню была указана карамель, а положили мед. В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка может стоить жизни,

поделился Влад Яма.





Так, стало известно, что после приезда домой и часового сна хореограф проснулся от давящей боли в глазах, а вскоре почувствовал отечность гортани. Семья звезды вызвала скорую помощь и медики ввели Владиславу адреналин и антигистаминные препараты.





Утром телезвезда уже находился на съемочной площадке со своими коллегами по программе "Твій день". Яма провел праздничный эфир, а после этого отправился в родной город Запорожье для выступления.



































































