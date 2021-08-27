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27 августа 21, 13:33
Победитель «Голоса страны» впервые станет отцом
Роман Сасанчин
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Избранница артиста беременна первенцем.
Победитель вокального телешоу «Голос страны» Роман Сасанчин, который в конце мая объявил о помолвке с возлюбленной, удивил очередными изменениями в личной жизни.

Так, избранница 19-летнего артиста Иванна, которая старше его на четыре года, беременна первенцем. Радостную новость девушка сообщила в сторис своей страницы в Инстаграме.

Иванна запостила трогательное видео, на котором появилась в широком белоснежном платье. В видео она изображена вместе с Сасанчиным, который нежно гладит заметно округлившийся животик невесты.

Напомним, Роман и Иванна познакомились в 2020 году. Пара встретилась в компании общих друзей и через несколько месяцев стала жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу «Голос страны». Уже в конце мая этого года стало известно, что певец и его возлюбленная решили пожениться. 



Источник: https://glavcom.ua/
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