Победитель «Голоса страны» впервые станет отцом

Победитель вокального телешоу «Голос страны» Роман Сасанчин, который в конце мая объявил о помолвке с возлюбленной, удивил очередными изменениями в личной жизни.





Так, избранница 19-летнего артиста Иванна, которая старше его на четыре года, беременна первенцем. Радостную новость девушка сообщила в сторис своей страницы в Инстаграме.





Иванна запостила трогательное видео, на котором появилась в широком белоснежном платье. В видео она изображена вместе с Сасанчиным, который нежно гладит заметно округлившийся животик невесты.





Напомним, Роман и Иванна познакомились в 2020 году. Пара встретилась в компании общих друзей и через несколько месяцев стала жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу «Голос страны». Уже в конце мая этого года стало известно, что певец и его возлюбленная решили пожениться.











