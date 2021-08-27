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Шоу-бизнес
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27 августа 21, 13:39
Зои Кравиц подозревают в романе с Ченнингом Татумом
Зои Кравиц
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Уже несколько раз папарацци смогли сфотографировать актеров во время совместного отдыха.
Зои Кравиц получила официальное подтверждение о расторжении брака с Карлом Глусманом. Актеры подали заявление на развод еще в декабре прошлого года, однако о завершении бракоразводного процесса стало известно только на этой неделе. Ни сама актриса, ни ее представители не стали уточнять, что стало причиной развода 32-летней актрисы и 33-летнего актера. Однако в сети стали предполагать, что виной тому новый роман звезды сериала "Большая маленькая ложь".

Все дело в том, что последнее время Зои Кравиц все чаще можно заметить в компании Ченнинга Татума. Так, неделю назад папарацци удалось сфотографировать коллег по цеху во время велопрогулки по улицам Нью-Йорка, где Татум управлял велосипедом, а Кравиц сидела сзади и держалась за актера.

Новые совместные фотографии пары смогли подогреть интерес публики не меньше — 32-летнюю актрису и 41-летнего актера подловили на выходе из супермаркета. На фото Зои Кравиц держала букет гвоздик, тогда как Ченнинг Татум рядом катил тележку с продуктами.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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