Зои Кравиц подозревают в романе с Ченнингом Татумом

Зои Кравиц получила официальное подтверждение о расторжении брака с Карлом Глусманом. Актеры подали заявление на развод еще в декабре прошлого года, однако о завершении бракоразводного процесса стало известно только на этой неделе. Ни сама актриса, ни ее представители не стали уточнять, что стало причиной развода 32-летней актрисы и 33-летнего актера. Однако в сети стали предполагать, что виной тому новый роман звезды сериала "Большая маленькая ложь".





Все дело в том, что последнее время Зои Кравиц все чаще можно заметить в компании Ченнинга Татума. Так, неделю назад папарацци удалось сфотографировать коллег по цеху во время велопрогулки по улицам Нью-Йорка, где Татум управлял велосипедом, а Кравиц сидела сзади и держалась за актера.





Новые совместные фотографии пары смогли подогреть интерес публики не меньше — 32-летнюю актрису и 41-летнего актера подловили на выходе из супермаркета. На фото Зои Кравиц держала букет гвоздик, тогда как Ченнинг Татум рядом катил тележку с продуктами.











