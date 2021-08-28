Основатель группы Смысловые галлюцинации впал в кому

Основатель российской группы Смысловые галлюцинации, певец и бард Владимир Бурдин впал в кому и находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщается в его группе во ВКонтакте.





"Владимир Бурдин в реанимации 14 больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", - говорится в сообщении.





В беседе с E1.RU брат музыканта Тимофей отметил, что у Владимира Бурдина поражено 80 процентов легких, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. При этом коронавирус у артиста пока не подтвердился.





"В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделением. Делают что могут. Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое. Так что держим кулачки, чтобы выкарабкался с минимальными потерями", - сказал родственник барда.





Владимир Бурдин был участником Смысловых галлюцинаций с 1989 по 1993 год, а позднее писал песни для коллективов Пилот, "Близкие покойного, Панки По Пьянке и Синтаксис. В настоящее время музыкант занимается сольной карьерой.



