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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 августа 21, 12:39
Руслана Писанка впечатлила результатами похудения
Руслана Писанка
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Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка опубликовала новое фото с подругой-именинницей.
Руслана Писанка вопреки своей славе ведет довольно спокойный образ жизни. До карантина она продолжала выступать на сцене и радовать поклонников талантливыми перевоплощениями в театре, а теперь стала ведущего новой программы Твій день.

Так, в субботу, 28 августа, Писанка поздравила коллегу по программе с днем рождения, поделилась их историей знакомства и общей фотографией.

"Ира Ванникова, сегодня Твой День!! В последнее время мне кажется, что взрослый человек со сформированным взглядом на жизнь, имея определенное и постоянный круг друзей, уже не может с кем-то подружиться. А вот и нет! Мне повезло! Судьба свела меня с человеком, вместе с которым мы оказались в новом и необычном телевизионном проекте Твой день с 1+1 и стали частью семьи канала..." - начала Писанка.



Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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