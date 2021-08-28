Руслана Писанка впечатлила результатами похудения

Руслана Писанка вопреки своей славе ведет довольно спокойный образ жизни. До карантина она продолжала выступать на сцене и радовать поклонников талантливыми перевоплощениями в театре, а теперь стала ведущего новой программы Твій день.





Так, в субботу, 28 августа, Писанка поздравила коллегу по программе с днем рождения, поделилась их историей знакомства и общей фотографией.





"Ира Ванникова, сегодня Твой День!! В последнее время мне кажется, что взрослый человек со сформированным взглядом на жизнь, имея определенное и постоянный круг друзей, уже не может с кем-то подружиться. А вот и нет! Мне повезло! Судьба свела меня с человеком, вместе с которым мы оказались в новом и необычном телевизионном проекте Твой день с 1+1 и стали частью семьи канала..." - начала Писанка.











