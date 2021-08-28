Никита Добрынин рассказал про отцовство

13 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями. Пара теперь воспитывает сына Льва, и делится подробностями своего опыта в сети. Теперь же телеведущий разместил в сети трогательное фото с первенцем и рассказал, как отцовство изменило его жизнь.





Никита активно ведет блог в Instagram. После появления маленького члена в его семье поклонники стали ждать публикаций еще больше, чтобы вновь взглянуть на малыша. В крайнем посте знаменитость признался, что многое знал про роль папы, но некоторые вещи пришлось проверить лишь на себе.





Так я понял, что главный этап взросления мужчины — вовсе не женитьба, а рождение первого ребенка. Именно это событие меняет всю жизнь: появляется новая ответственность; новые заботы, не всегда есть возможность распоряжаться свободным временем; не каждый раз удается хорошо отдохнуть и выспаться,

поделился Добрынин.













Телеведущий не поддержал мужчин, которые отказываются принимать участие в воспитании и ухаживании за ребенком. По словам Никиты, такой подход будет иметь за собой не самые приятные последствия.





Считаю, что легко быть внимательным нежным отцом и сильным мужественным мужчиной одновременно. Лучше, когда папа включается в процесс ухода и воспитания за малышом с момента его рождения. Внимание и улыбки нашего Льва стоят каждого часа без сна и всех сотен поменянных подгузников,

подытожил звезда.



