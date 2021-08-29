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29 августа 21, 09:45
Шэрон Стоун рассказала поклонникам о горе в своей семье
Американская актриса Шэрон Стоун рассказала поклонникам о горе в своей семье. В Instagram она написала, что ее малолетний племянник и крестник оказался при смерти.
По словам звезды, 11-месячного малыша госпитализировали со страшным диагнозом - полиорганная недостаточность. У него отказывают органы.
"Мой племянник и крестник Ривер Стоун сегодня был обнаружен в своей кроватке с полиорганной недостаточностью. Пожалуйста, молитесь за него. Нам нужно чудо", - написала 63-летняя Стоун.
К посту она прикрепила душераздирающее фото. Ривер лежит на больничной койке, подключенный к множеству аппаратов, в частности, ИВЛ.
Источник: https://korrespondent.net/