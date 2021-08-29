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29 августа 21, 11:43
Сергей Притула отметил годовщину свадьбы в полете
Сергей Притула
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Пара отпраздновала 6 годовщину брака.
Украинский телеведущий Сергей Притула и его вторая жена Екатерина отметили шестую годовщину свадьбы. Знаменательную дату супруги отпраздновали в небе — в полете на вертолете.

Фотографией полета звездный ведущий поделился на своей странице в Instagram. 

З моменту, як ми Катериною поставили свої підписи у РАЦСі Франківського району м.Львова, минуло 6 років. Відтоді ми встигли побачити світ, переїхати у виплекане родинне гніздечко, плідно попрацювати над спільними проектами в царині ТБ і заснували благодійний фонд! А, головне, за цей час наша сім‘я поповнилась Соломією і Стефанією! 6 років, політ чудовий! Продовжуємо набирати висоту!!!
прокомментировал Сергей Притула



Напомним, что Сергей Притула женился второй раз 28 августа 2015 года на своей коллеге Екатерине Сопельник, которая работала продюсером на телеканале. Пара воспитывает двух дочерей — Соломию (2017) и Стефанию (2021). Первая жена Притулы — Юлия Андрийчук, от которой у него есть сын Дмитрий (2008).

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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