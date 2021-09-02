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1 сентября 21, 12:16
Маша Ефросинина отметила 18-ю годовщину свадьбы
Артистка вышла замуж в 2003 году за бизнесмена Тимура Хромаева. За годы совместной жизни пара обзавелась двумя детьми. Сейчас влюбленные воспитывают 17-летнюю дочь Нану и 7-летнего сына Александра.
«Все бумаги, железяки, камни позади… С бирюзой, my love. 18 годовщина», — нежно поздравила мужа с годовщиной Маша Ефросинина.
В праздничный день ведущая вернулась с работы домой под утро. Уже в 7:00 дома ее ждали несколько букетов цветов, украшавшие гостиную.
Источник: https://likein.ua/