Маша Ефросинина отметила 18-ю годовщину свадьбы

Артистка вышла замуж в 2003 году за бизнесмена Тимура Хромаева. За годы совместной жизни пара обзавелась двумя детьми. Сейчас влюбленные воспитывают 17-летнюю дочь Нану и 7-летнего сына Александра.





«Все бумаги, железяки, камни позади… С бирюзой, my love. 18 годовщина», — нежно поздравила мужа с годовщиной Маша Ефросинина.





В праздничный день ведущая вернулась с работы домой под утро. Уже в 7:00 дома ее ждали несколько букетов цветов, украшавшие гостиную.



























