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1 сентября 21, 12:22
Ирина Билык повела сына в первый класс
Ирина Билык
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Ребенок артистки будет учиться в Украине.
Украинская поп-дива Ирина Билык повела младшего сына Табриза в первый класс. Фото своего ребенка в костюме и цветами в руках певица выложила в социальных сетях.

«Всех деток с первым днем Осени - 1 Сентября», - подписала фото певица.



Накануне артистка, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, рассказала, где будет учиться ее пятилетний сын.

«Ваш младший сын будет получать образование в Украине или за рубежом?» – поинтересовались поклонники.

«Однозначно в Украине», – ответила певица.



Напомним, Табриз– младший сын Ирины Билык. В декабре ему исполнится шесть лет. Его отец – проживающий в Москве азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов. Ребенка паре родила суррогатная мать. 30 июля 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.

У Билык также есть старший сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук. 

Источник: https://glavcom.ua/
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