Ирина Билык повела сына в первый класс

Украинская поп-дива Ирина Билык повела младшего сына Табриза в первый класс. Фото своего ребенка в костюме и цветами в руках певица выложила в социальных сетях.





«Всех деток с первым днем Осени - 1 Сентября», - подписала фото певица.













Накануне артистка, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, рассказала, где будет учиться ее пятилетний сын.





«Ваш младший сын будет получать образование в Украине или за рубежом?» – поинтересовались поклонники.





«Однозначно в Украине», – ответила певица.













Напомним, Табриз– младший сын Ирины Билык. В декабре ему исполнится шесть лет. Его отец – проживающий в Москве азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов. Ребенка паре родила суррогатная мать. 30 июля 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.





У Билык также есть старший сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.



