Питт намерен продолжить борьбу с Джоли за детей

57-летний актер не согласен с тем, что его 46-летняя бывшая супруга должна стать опекуном детей экс-пары, что стало возможным из-за административной ошибки временного судьи, которого они совместно выбрали. Именно так значится в документах Калифорнийского Верховного Суда.





Дело в том, что в суде Джоли проиграла битву за опеку над детьми, но добилась пересмотра решения, подав жалобу на судью, который и решал судьбу предмета спора.





Актеру «Бесславных ублюдков» впервые была предоставлена ​​совместная опека над пятью несовершеннолетними детьми бывшей пары в мае судьей Джоном У. Одеркирком. Но апелляционный суд Калифорнии дисквалифицировал Одеркирка, поскольку было установлено, что он скрыл часть деловых отношений с адвокатами Питта.





Одеркирк, который отказался покидать процесс, когда Джоли попросила его об этом в суде 2020 года, имеет давнее прошлое с семьей. Он даже поженил Питта и актрису «Малефисенты» в 2014 году.





Суд после признал, что просьба Джоли была озвучена слишком поздно, но женщине удалось выиграть апелляцию.





Лагерь юристов Питта утверждает, что любая ошибка со стороны Одеркирка была незначительной, и не имела особого значения для дела. Также команда звезды картины “Однажды в Голливуде” уверена, что Джоли просто искала любую причину, чтобы устранить юриста из дела.





«Мы требуем пересмотра дела в Верховном суде Калифорнии, потому что временный судья, который был назначен и одобрен обеими сторонами, был неправомерно дисквалифицирован после предоставления подробного, основанного на фактах решения о лишении свободы после длительного судебного процесса с участием нескольких свидетелей и экспертов”, — значится в заявлении адвокатов Питта.





Питт намерен бороться за иное решение суда.





У Питта и Джоли есть шестеро детей: 20-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 13-летние близнецы Вивьен и Нокс. Мэддокс, как известно, не принимает участия в битве за опекунство, так как он уже совершеннолетний.





Что думает по этому поводу Анджелина Джоли нам еще предстоит узнать.



