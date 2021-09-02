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Шоу-бизнес
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2 сентября 21, 12:41
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе отвели дочь в школу
Кристина Асмус и Гарик Харламов
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Звездные родители воссоединились в честь 1-го сентября, чтобы отвести дочь во второй класс. Даже после развода Кристина и Гарик поддерживают дружеские отношения.
Актриса Кристина Асмус, которая недавно умилила кадрами подросшей дочки, отправилась вместе с ней в школу. Знаменитость надела голубой костюм и обула белые туфли на каблуках, позируя с Настей на красивой аллее. Судя по всему, фото сделал Гарик Харламов, который и у себя в соцсети поделился совместным кадром с дочерью.





В Instastories Кристина Асмус опубликовала забавное видео с Настей, которая в авто имитировала беседу с Siri.

Сири, какой сегодня день? Первое сентября, – сказала дочь Асмус, после чего как будто выплюнула воду.

Гарик Харламов в своем Instagram-аккаунте тоже поделился "радостью" от наступившего Дня знаний.

Ну все, приехали… Доброе утро… 1 сентября. Анастасия Игоревна идёт во 2 класс. Настя тоже "обожает" ранние подъемы, как и папа, поэтому праздник немного в тумане. Поздравляю всех школьников с праздником! Учитесь хорошо, ребята! По фотке кажется, что Настя учится в лесу, – написал Харламов.


Источник: https://stars.segodnya.ua/
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