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2 сентября 21, 12:52
Моника Беллуччи поразила сходством с 16-летней дочерью
На мероприятии она присутствовала вместе с 16-летней дочерью Девой Кассель.
На личной странице в Instagram Дива обнародовала фото с мамой.
— С мамой Моникой, — лаконично подписала снимок Дева.
На фотографии 16-летняя девушка позировала в черном платье. Свой образ она довершила прической с легкими локонами и ярким макияжем с красным оттенком помады.
А Моника Беллуччи для светского выхода выбрала топ и черный пиджак. Поклонники отметили, что в 56 лет модель имеет потрясающий внешний вид.
Также подписчики обратили внимание, что мама с дочкой очень похожи.
Кто мама, а кто дочь?
Итальянские красавицы!
Как сестры!
Одно лицо!
Дива красивая, как мать.
Невероятные! — пишут в комментариях.
Напомним, что Дева Кассель — это старшая дочь Моники Беллуччи, которая родилась в браке с французским актером и продюсером Венсаном Касселем. В 2013 году пара объявила о разводе.
Дева пошла по стопам матери и в 2019 году начала модельную карьеру.
Впоследствии девушка стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce&Gabbana, а прошлым летом снялась в рекламе нового аромата.
Источник: https://kinoafisha.ua/