Моника Беллуччи поразила сходством с 16-летней дочерью

На мероприятии она присутствовала вместе с 16-летней дочерью Девой Кассель.





На личной странице в Instagram Дива обнародовала фото с мамой.





— С мамой Моникой, — лаконично подписала снимок Дева.





На фотографии 16-летняя девушка позировала в черном платье. Свой образ она довершила прической с легкими локонами и ярким макияжем с красным оттенком помады.













А Моника Беллуччи для светского выхода выбрала топ и черный пиджак. Поклонники отметили, что в 56 лет модель имеет потрясающий внешний вид.





Также подписчики обратили внимание, что мама с дочкой очень похожи.





Кто мама, а кто дочь?

Итальянские красавицы!

Как сестры!

Одно лицо!

Дива красивая, как мать.

Невероятные! — пишут в комментариях.





Напомним, что Дева Кассель — это старшая дочь Моники Беллуччи, которая родилась в браке с французским актером и продюсером Венсаном Касселем. В 2013 году пара объявила о разводе.





Дева пошла по стопам матери и в 2019 году начала модельную карьеру.





Впоследствии девушка стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce&Gabbana, а прошлым летом снялась в рекламе нового аромата.



