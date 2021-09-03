Анастасия Приходько рассказала об отношениях с мамой

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась откровениями из своей жизни и рассказала о непростых отношениях в семье. Об этом она заявила в программе Зірковий шлях.





Настя призналась, что с мамой и младшим братом не общается в течение последних двух лет.





"Эту историю я еще никому не рассказывала и пока не готова об этом говорить. Потому что рана свежая. И когда это происходит с близкими людьми, когда они это делают, обычно очень больно. Но мне хватило понимания и какого-то опыта, который у меня был, чтобы просто перестать общаться со всей семьей. Я так скажу: измена - это большая боль ", - рассказала Приходько.





Также, по ее словам, в этом виновата сама мать, которая "практически не интересуется внуками". Самого младшего - Луку она еще ни разу не видела, а старшего - только пять раз.





"Она Луку даже не видела. Она и Гордея не видела... Если посчитать за весь период, когда мы общались, максимум раз пять. Наверное, очень занятой человек", - добавила Настя.



