Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.95
USD
26.97
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 сентября 21, 07:35
Анастасия Приходько рассказала об отношениях с мамой
Анастасия Приходько
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Исполнительница не общается с матерью уже два года. Она сердится на нее, в частности, из-за того, что та не интересуется жизнью внуков.
Украинская певица Анастасия Приходько поделилась откровениями из своей жизни и рассказала о непростых отношениях в семье. Об этом она заявила в программе Зірковий шлях.

Настя призналась, что с мамой и младшим братом не общается в течение последних двух лет.

"Эту историю я еще никому не рассказывала и пока не готова об этом говорить. Потому что рана свежая. И когда это происходит с близкими людьми, когда они это делают, обычно очень больно. Но мне хватило понимания и какого-то опыта, который у меня был, чтобы просто перестать общаться со всей семьей. Я так скажу: измена - это большая боль ", - рассказала Приходько.

Также, по ее словам, в этом виновата сама мать, которая "практически не интересуется внуками". Самого младшего - Луку она еще ни разу не видела, а старшего - только пять раз.

"Она Луку даже не видела. Она и Гордея не видела... Если посчитать за весь период, когда мы общались, максимум раз пять. Наверное, очень занятой человек", - добавила Настя. 

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Оля Цибульская годами скрывает мужа: кто же он
Гайтана рассказала, почему ушла со сцены
Анастасия Приходько призналась, что лежала в психбольнице
Беременная певица Лия Ли рассталась с женихом. фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Моника Беллуччи поразила сходством с 16-летней дочерью
noimageКристина Асмус и Гарик Харламов вместе отвели дочь в школу
noimageПитт намерен продолжить борьбу с Джоли за детей
Лента новостей