Тина Кароль показала повзрослевшего сына (ФОТО)

Сын украинской певицы Тины Кароль живет и учится в Великобритании. Вениамин Огир является учеником престижной школы — Repton Preparatory School. Связь со звездной мамой он поддерживает с помощью мессенджеров и онлайн-связи. Именно поэтому большинство его фото, которые появляются в сети, сделанные за границей.





На этот раз артистка разместила в сторис кадр первенца, на котором он появился с наградой. В комментарии Тина Кароль объяснила, что мальчика удостоили кубка за достижения в учебном учреждении.





Мое все. За достижения в школе,

написала певица в сети.













Вениамин предстал перед камерой в синем костюме, белой рубашке и галстуке в тон образа. На пиджаке возле кармана расположилась вышитая птица, которая, вероятно, является символом школы. Стоит отметить, что с возрастом мальчик все больше внешне становится похож на своего покойного отца Евгения, который ушел из жизни в 2013 году. Ранее в интервью Тина Кароль неоднократно отмечала, что сын напоминает ей маленькую копию своего супруга как внешне, так и по характеру.



