Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.93
USD
26.90
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 сентября 21, 09:32
Тина Кароль показала повзрослевшего сына (ФОТО)
Тина Кароль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сын певицы проживает в Англии, где у него начался учебный год.
Сын украинской певицы Тины Кароль живет и учится в Великобритании. Вениамин Огир является учеником престижной школы — Repton Preparatory School. Связь со звездной мамой он поддерживает с помощью мессенджеров и онлайн-связи. Именно поэтому большинство его фото, которые появляются в сети, сделанные за границей.

На этот раз артистка разместила в сторис кадр первенца, на котором он появился с наградой. В комментарии Тина Кароль объяснила, что мальчика удостоили кубка за достижения в учебном учреждении. 

Мое все. За достижения в школе,
написала певица в сети.



Вениамин предстал перед камерой в синем костюме, белой рубашке и галстуке в тон образа. На пиджаке возле кармана расположилась вышитая птица, которая, вероятно, является символом школы. Стоит отметить, что с возрастом мальчик все больше внешне становится похож на своего покойного отца Евгения, который ушел из жизни в 2013 году. Ранее в интервью Тина Кароль неоднократно отмечала, что сын напоминает ей маленькую копию своего супруга как внешне, так и по характеру.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Звездные советы Юлии Саниной и уход молодого дуэта (видео)
Дяде Жоре сделали операцию на сердце
Елена Зеленская встретилась с первой леди Турции. Фото
Тина Кароль показала редкое фото с мамой и братом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Экс-продюсер Джамалы обвинил ее в шантаже
noimageМакс Чмерковский прилетел в Украину из США
noimageАнастасия Приходько рассказала об отношениях с мамой
Лента новостей