Макс Чмерковский прилетел в Украину из США

Уже 5 сентября в 21:00 состоится премьера нового сезона главного танцевального шоу страны под названием "Танці з зірками". Вчера в Украину прилетел чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американских "Танці з зірками" Макс Чмерковский, который стал судьей пятого сезона шоу в Украине. Сегодня он посетил студии шоу "Сніданок з 1+1" и рассказал о подготовке к судейству, своих принципах оценивания танцев участников и про последний визит в Украину.





Мы переехали в Америку в 1994 году. С тех пор в Украине я возвращался несколько раз, но не на долгое время. Поэтому сейчас я благодарен телеканалу 1+1 за то, что пригласили меня в новый сезон "Танці з зірками" и дали возможность вернуться на родину. Я видел "Танці з зірками" со всех сторон: как танцор, как приглашенная звезда и теперь, как судья шоу. В роли судьи я впервые. Я принимал участие в 17 сезонах американских Танцев из 30 и отдал танцам более 36 лет жизни, поэтому для меня очень важно, как танцует звезда, а не насколько популярной она является. Каждый участник должен доказать, почему его ча-ча-ча или вальс заслуживает 9 баллов, а не 8,

— говорит Макс Чмерковский.





Уже завтра танцор посетит студию шоу "Твой день".





Напомним, участниками шоу "Танцы со звездами" стали певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец KADNAY, певица Евгения Власова, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, актер Артур Логай, певица Lida Lee, певец MELOVIN и олимпийский чемпион Станислав Горуна.





Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцев со звездами". К судейскому состав также вошли любимые танцоры страны — прима-балерина Катерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу "Твой день" Влад Яма. Ведущим шоу стал Юрий Горбунов.





Создатели проекта заявили, что главным акцентом нового сезона станет атмосфера величественного бала, в которую зрителей погрузят яркие постановки от креативного продюсера этого сезона Елены Коляденко и главного хореографа Алены Шоптенко. Уже скоро станет известно, кто из танцоров выйдет на паркет в этом сезоне.



