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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 сентября 21, 09:43
Экс-продюсер Джамалы обвинил ее в шантаже
Джамала
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После исчезновения клипов певицы с Youtube , Игорь Тарнопольский прокомментировал разрыв сотрудничества.
Около недели назад с YouTube-страницы Jamala исчезли все клипы певицы, начиная с 2018 года. В своем блоге Джамала впервые прокомментировала скандал, заявив о разрыве сотрудничества с продюсером Игорен Тарнопольским, а теперь он высказал свою точку зрения в конфликте. 

В комментарии изданию "СЛУХ" мужчина обвинил артистку в шантаже и манипуляциях спустя 11 лет совместной работы. Он признался, что инициатором расторжения сотрудничества стала Джа, которая, по его словам, не объяснила своего решения.

Ранее в сети удаление клипов певицы с платформы связывали с якобы ее конфликтом с экс-продюсером. В интервью Игорь заявил, что не имеет отношения к исчезновению работ.

О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере — это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались,
отметил он.

Тарнопольский отметил, что после 11 лет работы над брендом "Джамала" не смог бы причинить ему вреда. Он считает этот период в жизни ключевым, поэтому уверил, что делает все возможное для возобновления клипов в YouTube.

Преданность до последнего дня и только положительные воспоминания,
добавил экс-продюсер Джамалы.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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