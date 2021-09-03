Экс-продюсер Джамалы обвинил ее в шантаже

Около недели назад с YouTube-страницы Jamala исчезли все клипы певицы, начиная с 2018 года. В своем блоге Джамала впервые прокомментировала скандал, заявив о разрыве сотрудничества с продюсером Игорен Тарнопольским, а теперь он высказал свою точку зрения в конфликте.





В комментарии изданию "СЛУХ" мужчина обвинил артистку в шантаже и манипуляциях спустя 11 лет совместной работы. Он признался, что инициатором расторжения сотрудничества стала Джа, которая, по его словам, не объяснила своего решения.





Ранее в сети удаление клипов певицы с платформы связывали с якобы ее конфликтом с экс-продюсером. В интервью Игорь заявил, что не имеет отношения к исчезновению работ.





О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере — это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались,

отметил он.





Тарнопольский отметил, что после 11 лет работы над брендом "Джамала" не смог бы причинить ему вреда. Он считает этот период в жизни ключевым, поэтому уверил, что делает все возможное для возобновления клипов в YouTube.





Преданность до последнего дня и только положительные воспоминания,

добавил экс-продюсер Джамалы.



