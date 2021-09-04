Актриса Кейли Куоко рассталась с мужем

Звезда "Теории большого взрыва", американская актриса Кейли Куоко и ее супруг наездник Карл Кук стали еще одними жертвами бракоразводного процесса. Пара решила развестись после 3-х лет брака.





Об этом они заявили 3 сентября, сообщает журнал People.





"Мы осознали, что наши нынешние пути ведут нас в противоположных направлениях", — рассказала пара.





Кейли Куоко добавила, что они хотели бы сохранить это в тайне, но все же решили рассказать всем правду, однако в подробности вдаваться не планируют.





Напомним, Кейли и Карл начали свои отношения в 2016 году. А в день рождение актрисы, в ноябре 2017 года, ее возлюбленный сделал ей предложение. 30 июня 2018 года на церемонии в конюшне недалеко от Сан-Диего, Калифорния, в присутствии близких друзей и семьи пара связала себя узами брака.



























