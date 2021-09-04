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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 сентября 21, 13:11
Актриса Кейли Куоко рассталась с мужем
Кейли Куоко
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Кейли Куоко рассказала, почему они с супругом решили развестись.
Звезда "Теории большого взрыва", американская актриса Кейли Куоко и ее супруг наездник Карл Кук стали еще одними жертвами бракоразводного процесса. Пара решила развестись после 3-х лет брака.

Об этом они заявили 3 сентября, сообщает журнал People.

"Мы осознали, что наши нынешние пути ведут нас в противоположных направлениях", — рассказала пара.

Кейли Куоко добавила, что они хотели бы сохранить это в тайне, но все же решили рассказать всем правду, однако в подробности вдаваться не планируют.

Напомним, Кейли и Карл начали свои отношения в 2016 году. А в день рождение актрисы, в ноябре 2017 года, ее возлюбленный сделал ей предложение. 30 июня 2018 года на церемонии в конюшне недалеко от Сан-Диего, Калифорния, в присутствии близких друзей и семьи пара связала себя узами брака.







Источник: https://telegraf.com.ua/
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