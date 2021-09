Юлия Санина показала фото своей свадьбы в 10-ю годовщину

В честь круглой даты Валерий впервые показал фото их свадьбы на своей страницы в «Инстаграме«.





«10 лет нашей семье. Юлька, люблю тебя to the moon and back», — коротко написал супру. Но снимки красноречивее слов.





Сама же Юлия Санина сегодня вспоминает момент венчания. «10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и совсем не представляли, какое путешествие нас ждет.





10 лет назад мы ждали благословения свыше и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким быстротечным. Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сберечь это еще надолго».





Напомним, у пары, кроме общего детища The Hardkiss, есть сын Даня. В следующем году мальчик уже пойдет в школу.