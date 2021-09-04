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4 сентября 21, 13:22
Юлия Санина показала фото своей свадьбы в 10-ю годовщину
Юлия Санина и Валерий Бебко
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Сегодня, 4 сентября, 10-летие со дня свадьбы отмечает самая красивая рок-семья Украины — Юлия Санина и Валерий Бебко из The Hardkiss.
В честь круглой даты Валерий впервые показал фото их свадьбы на своей страницы в «Инстаграме«.

«10 лет нашей семье. Юлька, люблю тебя to the moon and back», — коротко написал супру. Но снимки красноречивее слов.

Сама же Юлия Санина сегодня вспоминает момент венчания. «10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и совсем не представляли, какое путешествие нас ждет.

10 лет назад мы ждали благословения свыше и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким быстротечным. Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сберечь это еще надолго».

Напомним, у пары, кроме общего детища The Hardkiss, есть сын Даня. В следующем году мальчик уже пойдет в школу.



















Источник: https://karavan.ua/
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