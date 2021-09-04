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4 сентября 21, 13:28
Канье Уэст изменял Ким Кардашьян во время брака
Ким Кардяшьян, Канье Уэст
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Официально ни Ким Кардяшьян, ни Канье Уэст не огласили причину развода.
Но их расставание стало, наверное, одним из самых громких в 2021 году. Влиятельная пара решила расторгнуть брак спустя 7 лет, воспитывая четверых детей.

На днях состоялась премьера долгожданного альбома рэпера Donda. Он сразу же наделал шума в сети, а потом поклонники и западные СМИ поняли, что некоторые треки являются автобиографичными. 

В песне Hurricane из премьерного ЕР Канье признался, что изменял супруге. И делал это, когда у них уже было двое детей.

Вот он я, слишком богатый, иду с новой цыпочкой. И я знаю, в чем правда. Я все еще гуляю, даже после двух детей,
— говорится в строчках трека.

Инсайдеры из близкого окружения Уэста не стали молчать и подтвердили изданию Page Six, что эти строки можно считать чистосердечным.

Эта песня в некотором роде его свидетельство обо всем, что он сделал неправильно, и о том, что он несет ответственность за распад их брака,
— заявил источник.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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