Канье Уэст изменял Ким Кардашьян во время брака

Но их расставание стало, наверное, одним из самых громких в 2021 году. Влиятельная пара решила расторгнуть брак спустя 7 лет, воспитывая четверых детей.





На днях состоялась премьера долгожданного альбома рэпера Donda. Он сразу же наделал шума в сети, а потом поклонники и западные СМИ поняли, что некоторые треки являются автобиографичными.





В песне Hurricane из премьерного ЕР Канье признался, что изменял супруге. И делал это, когда у них уже было двое детей.





Вот он я, слишком богатый, иду с новой цыпочкой. И я знаю, в чем правда. Я все еще гуляю, даже после двух детей,

— говорится в строчках трека.





Инсайдеры из близкого окружения Уэста не стали молчать и подтвердили изданию Page Six, что эти строки можно считать чистосердечным.





Эта песня в некотором роде его свидетельство обо всем, что он сделал неправильно, и о том, что он несет ответственность за распад их брака,

— заявил источник.



