Принц Гарри и Меган Маркл хотят встретиться с Елизаветой II

Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании. Пара, проживающая в США, решила познакомить монарха со своей дочерью - правнучкой Елизаветы II, пишет The Sun со ссылкой на источники при королевском дворе.





"Гарри и Меган сделали это предложение, но многие шокированы этим решением. Они могут искренне хотеть увидеть королеву, но это решение впечатляет, учитывая, через что они заставили пройти Елизавету II в этом году", - рассказал собеседник издания.





Герцоги Сассекские готовы прилететь в Британию, как только получат согласие королевы на знакомство с ее правнучкой – принцессой Лилибет.





"Ее Величество до сих пор не ответила. Фактически, также была дискуссия о Рождестве - и о том, следует ли отправлять приглашение Гарри и Меган после того, как они отклонили приглашение в прошлом году", - заявил источник.





Он добавил, что несмотря ни на что королева по-прежнему очень любит Гарри и хотела бы увидеть Лилибет и ее старшего брата Арчи.





Ранее сообщалось, что принц Гарри получил $20 млн аванса за скандальные мемуары. Он почти год тайно писал книгу воспоминаний в соавторстве с журналистом Джоном Мерингером.





Позже стало известно, что Елизавета II наймет адвокатов для защиты от внука и его супруги Меган Маркл. Команда юристов королевы ведет переговоры с экспертами по клевете после шквала критики со стороны Гарри и Меган.



