Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.95
USD
26.88
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 сентября 21, 10:17
Принц Гарри и Меган Маркл хотят встретиться с Елизаветой II
Принц Гарри и Меган Маркл
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Скандальная чета хочет прилететь в Великобританию для того, чтобы познакомить свою младшую дочь с ее прабабушкой – королевой Елизаветой II.
Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании. Пара, проживающая в США, решила познакомить монарха со своей дочерью - правнучкой Елизаветы II, пишет The Sun со ссылкой на источники при королевском дворе.

"Гарри и Меган сделали это предложение, но многие шокированы этим решением. Они могут искренне хотеть увидеть королеву, но это решение впечатляет, учитывая, через что они заставили пройти Елизавету II в этом году", - рассказал собеседник издания.

Герцоги Сассекские готовы прилететь в Британию, как только получат согласие королевы на знакомство с ее правнучкой – принцессой Лилибет.

"Ее Величество до сих пор не ответила. Фактически, также была дискуссия о Рождестве - и о том, следует ли отправлять приглашение Гарри и Меган после того, как они отклонили приглашение в прошлом году", - заявил источник.

Он добавил, что несмотря ни на что королева по-прежнему очень любит Гарри и хотела бы увидеть Лилибет и ее старшего брата Арчи.

Ранее сообщалось, что принц Гарри получил $20 млн аванса за скандальные мемуары. Он почти год тайно писал книгу воспоминаний в соавторстве с журналистом Джоном Мерингером.

Позже стало известно, что Елизавета II наймет адвокатов для защиты от внука и его супруги Меган Маркл. Команда юристов королевы ведет переговоры с экспертами по клевете после шквала критики со стороны Гарри и Меган.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Букингемский дворец отреагировал на интервью Меган Маркл
За Меган Маркл следил частный детектив по заказу таблоида
В дом Меган Маркл и принца Гарри 9 раз приезжала полиция
Меган Маркл и принц Гарри показали сына Арчи
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Аlyona Аlyona переехала к бойфренду и рассказала о любимом
noimageПозитив засветился с новой девушкой (ФОТО)
Лента новостей