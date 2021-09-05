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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 сентября 21, 12:06
Позитив засветился с новой девушкой (ФОТО)
Позитив
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Бывший участник украинской группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) снова оказался в центре внимания.
Несколько месяцев назад певец развелся со своей женой Анной Андрийчук после восьми лет брака, после чего поклонники стали подозревать, что у него новый роман. В частности, пристально наблюдали за его отношениями с коллегой и певицей Мишель Андраде. 

Однако, как оказалось, выбор Позитива пал на другую девушку. В сети появилось фото, где в объятиях артиста оказалась журналистка проекта "Зірковий шлях" Виктория Курочка. На фото Алексей нежно прижимал к себе девушку и чувственно смотрел ей в глаза.

Совместное фото с Позитивом появилось в Instagram Виктории Курочки, а также на Instagram-странице программы "Зірковий шлях" , в которой пообещали, что скоро раскроют самые горячие подробности.

Сам Позитив и Виктория Курочка пока не прокомментировали, какие отношения их связывают. 



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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