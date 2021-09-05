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5 сентября 21, 12:10
Аlyona Аlyona переехала к бойфренду и рассказала о любимом
Alyona Alyona
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Однако лицо своего избранника так и не показала.
Известная украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona призналась, что переехала жить к своему бойфренду Денису.

На своей странице в Instagram alyona alyona поделилась забавным кадром с любимым. Она держит огромный домашний цветок в горшке, а ее бойфренд — пакеты. Лицо избранника певицы скрыто за пакетом. На другом кадре Alyona Alyona разгребает вещи в комнате.

Рэперша подробно рассказала о своем переезде, отметив, что уже живет у Дениса, но часть ее вещей оставалась на старой квартире.

И хотя я уже живу в Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире. Как интересно, год назад я переехала на улицу Сечевых стрельцов, как раз в день объявления карантина в столице,
— написала артистка



Также певица поделилась своими чувствами к любимому.

Первое утро в статусе человека, который живет со своим парнем, было очень приятным и замечательным. Теперь я понимаю, почему Денис — это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком,
— призналась alyona alyona

И хотя реперша не впервые признается в любви, лицо Дениса она никогда не показывает. В СМИ ходят слухи, что ее избранником стал рэпер и блогер Денис, который снимает провокационные клипы под ником YOXDEN. Однако сама певица пока не подтвердила это.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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