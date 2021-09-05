Аlyona Аlyona переехала к бойфренду и рассказала о любимом

Известная украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona призналась, что переехала жить к своему бойфренду Денису.





На своей странице в Instagram alyona alyona поделилась забавным кадром с любимым. Она держит огромный домашний цветок в горшке, а ее бойфренд — пакеты. Лицо избранника певицы скрыто за пакетом. На другом кадре Alyona Alyona разгребает вещи в комнате.





Рэперша подробно рассказала о своем переезде, отметив, что уже живет у Дениса, но часть ее вещей оставалась на старой квартире.





И хотя я уже живу в Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире. Как интересно, год назад я переехала на улицу Сечевых стрельцов, как раз в день объявления карантина в столице,

— написала артистка













Также певица поделилась своими чувствами к любимому.





Первое утро в статусе человека, который живет со своим парнем, было очень приятным и замечательным. Теперь я понимаю, почему Денис — это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком,

— призналась alyona alyona





И хотя реперша не впервые признается в любви, лицо Дениса она никогда не показывает. В СМИ ходят слухи, что ее избранником стал рэпер и блогер Денис, который снимает провокационные клипы под ником YOXDEN. Однако сама певица пока не подтвердила это.



