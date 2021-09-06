Умерла экс-солистка Girls Aloud Сара Хардинг

Бывшая солистка популярного британского герлз-бенда Girls Aloud Сара Хардинг умерла в возрасте 39 лет. Об этом сообщила в Instagram мать певицы.

"С горестным чувством я рассказываю вам о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась. Многие из вас знают о ее борьбе с раком и о том, что она не опускала руки с момента постановки диагноза до своего самого последнего дня. Сегодня утром она мирно ушла от нас", – написала мать Сары и поблагодарила всех, кто поддерживал ее дочь в течение прошедшего года.





Как уточняет ВВС News, в августе 2020 года Хардинг призналась, что врачи нашли у нее рак груди, который позже распространился и на другие органы. Она долгое время откладывала визит к врачу из-за пандемии коронавируса, несмотря на очевидные симптомы болезни.

В декабре исполнительница заявила, что, по прогнозам врача, она не доживет до Рождества 2021 года.





Сара прославилась в 2002 году, благодаря британскому шоу талантов Popstars: The Rivals. В рамках шоу была создана поп-группа Girls Aloud, дебютная песня которой Sound of the Underground заняла первое место в британском чарте самых продаваемых синглов (UK Singles Chart).





Всего группа выпустила 22 сингла, пять студийных альбомов и два альбома ремиксов. Все сборники Girls Aloud стали платиновыми в Великобритании.





Коллектив пятикратно номинировали на BRIT Awards и в 2009 году он одержал победу в номинации Лучший сингл за песню The Promise.





В 2007 году Книга рекордов Гиннесса назвала Girls Aloud "самой успешной группой из реалити-шоу".













В 2009 году группа временно прекратила выступать. В течение перерыва все пять участниц занялись сольными проектами. Воссоединение Girls Aloud состоялось в 2012 году, однако через полгода она окончательно распалась.

Хардинг продолжила карьеру сольно и в 2015 году выпустила свой мини-альбом под названием Threads. Она также пробовала себя в качестве актрисы, снималась в ТВ-шоу и владела сетью ночных клубов.



