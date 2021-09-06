Сальма Хайек отметила 55-летие на тропическом острове

Еще неделю назад звезда отправилась в отпуск на тропические острова, поэтому день рождения она встретила под палящим солнцем и в окружении пальм.





В честь праздника несколько часов назад Сальма опубликовала в инстаграме новый снимок: на нем она позирует в ярком купальнике на побережье океана. Вьющиеся волосы Хайек оставила распущенными и перед фотосессией нанесла лишь легкий натуральный макияж.





Счастливого мне 55-летия! С нетерпением жду новых приключений,— написала актриса, также сопроводив пост хештегом #благодарна.













За несколько месяцев до своего дня рождения Хайек поделилась своими мыслями по поводу неизбежного старения. По мнению голливудской звезды, возраст для женщин не проблема, ведь они хороши вне зависимости от цифр в паспорте.





У женщин нет срока годности. С этим нужно покончить. Потому что ты можешь надрать задницу в любом возрасте. Можешь постоять за себя, мечтать, быть романтичной в любом возрасте.





Мы имеем право на то, чтобы нас любили именно такими, какие мы есть. Мы здесь не только для того, чтобы делать детей или нянчиться с мужчиной. Не для того, чтобы обслуживать всех и вся вокруг. Когда дети вырастают, женщину обычно списывают со счетов. Это недоразумение, которое существует уже много веков, заявила звезда в эфире ток-шоу Red Table Talk.













В той же беседе актриса рассказала об изменениях, которые произошли с ее телом в период менопаузы. Сальма утверждает, что ее грудь сама по себе сильно увеличилась в размерах.





К слову, эти слова актрисы многие поклонники ставят под сомнение и считают, что пышная грудь Сальмы — результат работы пластических хирургов.



