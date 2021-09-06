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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 сентября 21, 13:37
Сальма Хайек отметила 55-летие на тропическом острове
Сальма Хайек
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Сальма Хайек отмечала свой день рождения: ей исполнилось 55 лет.
Еще неделю назад звезда отправилась в отпуск на тропические острова, поэтому день рождения она встретила под палящим солнцем и в окружении пальм.

В честь праздника несколько часов назад Сальма опубликовала в инстаграме новый снимок: на нем она позирует в ярком купальнике на побережье океана. Вьющиеся волосы Хайек оставила распущенными и перед фотосессией нанесла лишь легкий натуральный макияж.

Счастливого мне 55-летия! С нетерпением жду новых приключений,— написала актриса, также сопроводив пост хештегом #благодарна.



За несколько месяцев до своего дня рождения Хайек поделилась своими мыслями по поводу неизбежного старения. По мнению голливудской звезды, возраст для женщин не проблема, ведь они хороши вне зависимости от цифр в паспорте.

У женщин нет срока годности. С этим нужно покончить. Потому что ты можешь надрать задницу в любом возрасте. Можешь постоять за себя, мечтать, быть романтичной в любом возрасте.

Мы имеем право на то, чтобы нас любили именно такими, какие мы есть. Мы здесь не только для того, чтобы делать детей или нянчиться с мужчиной. Не для того, чтобы обслуживать всех и вся вокруг. Когда дети вырастают, женщину обычно списывают со счетов. Это недоразумение, которое существует уже много веков, заявила звезда в эфире ток-шоу Red Table Talk.



В той же беседе актриса рассказала об изменениях, которые произошли с ее телом в период менопаузы. Сальма утверждает, что ее грудь сама по себе сильно увеличилась в размерах.

К слову, эти слова актрисы многие поклонники ставят под сомнение и считают, что пышная грудь Сальмы — результат работы пластических хирургов.

Источник: https://showdream.org/
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