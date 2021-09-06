Джоли раскрыла подробности домогательств Вайнштейна

Слова актрисы приводит The Guardian.





Джоли был 21 год, когда она приняла участие в съемках фильма «Превратности любви», исполнительным продюсером которого выступал Вайнштейн. Актриса заявила, что женщины часто сами занижают опасность произошедшего нападения, если им удалось сбежать. «Когда тебе удается выбраться из комнаты, ты думаешь, что он пытался, но не сделал этого, так? Но правда в том, что все это и есть нападение», — подчеркнула она.





Артистка отметила, что произошедшее с ней «переходило все границы». «Мне пришлось сбежать. Я держалась подальше [от Вайнштейна] и предупреждала всех о нем. Я помню, как рассказала об этом Джонни [Ли Миллеру], моему первому мужу, и он передавал это другим парням, чтобы те не оставляли девушек с ним наедине», — сказала Джоли.

«Мне предложили сняться в «Авиаторе», но я отказалась, потому что он работал над этим фильмом. Я более никогда с ним не сотрудничала. Было очень тяжело, когда Брэд начал это делать», — призналась актриса.





Она заявила, что Питт, зная о произошедшем, неоднократно работал над фильмами, связанными с Вайнштейном. В 2009 году он исполнил одну из главных ролей в картине Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», продюсируемой принадлежащей Вайнштейну компанией Weinstein Company, а в 2012-м выступил продюсером триллера «Ограбление казино», дистрибуцией которого позже занималась та же компания. «Мы ссорились из-за этого. И, конечно же, было очень больно», — отметила Джоли.





Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения в марте 2020 года. Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.



