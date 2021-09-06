Криштиану Роналду попал в секс-скандал

Британские таблоиды подготовились к возвращению Криштиану Роналду на Туманный Альбион - и, чтобы португальская звезда не расслаблялась, тут же запустили новый амурный скандал с его участием. Рассказ модели, с которой Криштиану якобы занимался сексом уже будучи в отношениях со своей возлюбленной, Джорджиной Родригес, опубликовала 6 сентября The Sun.

Так, модель Наташа Родригес заявила, что имела интимную связь со звездным новичком "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, когда тот уже состоял в отношениях со своей невестой Джорджиной Родригес.

- Криштиану выбросил меня, как камень, и он может сделать то же самое с Джорджиной. Его нутро не изменилось, профессиональные футболисты получают много внимания от красивых женщин, которые бросаются на них. В Манчестере будет то же самое, что и в Европе. Криштиану был бы отличным уловом для любого, и Джорджина должна следить за ним, если между ними есть доверие и они думают о будущем, - наставляет Наташа.

Мне было больно из-за того, как он бросил меня, заблокировав в Instagram после того, как мы переспали. Мне все еще больно из-за этого.

Моя жизнь всегда будет разделена на до и после Криштиану. Я чувствую, что мы могли добиться с ним большего, даже если бы мы не стали парнем и девушкой.

Когда я отправила ему видео, на котором была в нижнем белье, он сказал, что хочет увидеть меня лично. Криштиану всегда давал понять, что ему нравится мое тело. Он сказал мне, что ему нравится моя задница и он хочет увидеть ее лично

Также Наташа призналась, что была в квартире футболиста, где занималась с ним сексом:

- Я взяла на себя инициативу, встала, сняла брюки и наклонилась, чтобы показать ему свою задницу. Он шлепнул ее и сказал, что ему это нравится, - вспоминает она.

Сам футболист опубликованную The Sun историю пока не комментировал.

Уже более трех лет тянется история о якобы домогательствах Криша в отношении модели Кэтрин Майорга. В 2009 году Кэтрин работала моделью в Лас-Вегасе и зазывала гостей в ночные клубы. Там она якобы познакомились с известным футболистом, а потом он ее изнасиловал в гостиничном номере - все это Криштиану, естественно, отрицает. 23 июля 2019 года с Роналду сняли обвинения в изнасиловании, но недавно Майорга выкатила ему иск в 64 миллиона долларов.

Также мы сообщали о том, что еще один знаменитый футболист, бразилец Неймар, из-за секс-скандала лишился контракта с Nike.